В Конгрессе США призвали к импичменту Байдена из-за Афганистана

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт призвала отправить в отставку президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за ошибок, который тот совершил при выводе американских войск из Афганистана, передает РИА «Новости».

В документе, текст которого выложил корреспондент HuffPost Крис д'Анджело у себя в Twitter, Боберт обвинила главу Белого дома в «умышленном пренебрежении обязанностями президента, нарушении конституционной клятвы» («заботиться о добросовестном исполнении законов»), а также неспособности «обеспечить национальную безопасность США».

Как отметила политик, при выводе войск из Афганистана в исламской республике было оставлено дорогостоящее оборудование, но никаких расследований по этому факту проведено не было. Кроме того, Боберт считает, что отправить в отставку следует и вице-президента США Камалу Харрис. По ее словам, Харрис надо было сместить Байдена из офиса и занять его место. Республиканка также заявила, что нерешительность и некомпетентность Байдена привели к гибели американцев в Афганистане.

Ранее американский конгрессмен Джефф Дункан предложил объявить импичмент Байдену из-за «провала внешней политики» в Афганистане.

15 августа талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.