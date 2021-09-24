Лавров заявил, что у него еще сохранился иммунитет к коронавирусу

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что у него еще есть иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Таиланда Доном Прамудвинаем, передает РИА «Новости».

В начале встречи глава таиландского внешнеполитического ведомства признался, что скучал по атмосфере Генассамблеи ООН, которая в 2020 году прошла в виртуальном формате. Он отметил, что рад вновь оказаться в стенах организации. Министр также рассказал, что сделал прививку от COVID-19 двухкомпонентной вакциной, и спросил у Лаврова, прошел ли тот вакцинацию.

«Я переболел коронавирусом, у меня еще сохраняется иммунитет», — ответил Лавров и со смехом постучал три раза пальцем по столу, чтобы не сглазить.

В январе 2021 года Лавров сообщил, что перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме.

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН. 21 сентября началась неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где власть перешла в руки боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России). На повестке также стоят вопросы социального равенства, пандемия и вакцинация, проблема работорговли, изменения климата и др. Полномочия председателя Генассамблеи исполняет представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. В сентябре в Совбезе ООН председательствует Ирландия.