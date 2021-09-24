Кировский губернатор отказался от мандата в пользу Марии Бутиной

Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял решение отказаться от мандата депутата Госдумы в пользу Марии Бутиной, сообщает RT.

«У нас действительно подведены итоги выборов в Законодательное собрание Кировской области депутатов Госдумы. Кировская область впервые получает представительство трех депутатов партии «Единая Россия» в Государственной думе. Это два наших одномандатных депутата, и мы получили мандат по спискам «Единой России». Эту кампанию [я] как секретарь регионального политсовета и губернатор очень активно проводил с Марией Валерьевной Бутиной, которая шла вторым номером по спискам партии «Единая Россия»», — рассказал Васильев.

По его словам, Бутина проделала большую, серьезную работу, завоевав доверие граждан области.

«Регион, конечно, был новый, тем не менее за короткий промежуток времени удалось найти общий язык, точки роста. Я думаю, что мы эту работу продолжим. Поэтому я принял решение передать свой мандат следующему по списку, а именно Марии Валерьевне Бутиной», — отметил губернатор.

Член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте РФ Мария Бутина, как сообщалось ранее, не прошла в новый созыв Госдумы от Кировской области. Уточняется, что партия «Единая Россия», от которой она избиралась, набрала крайне низкий процент в регионе.

Ранее стало известно, что писатель Захар Прилепин решил отказаться от депутатского мандата и передал его кандидату, возглавлявшему на выборах нижегородскую группу. Он сообщил, что намерен сосредоточиться на обучении в Школе губернаторов, которое началось 22 сентября и займет 7-8 месяцев.