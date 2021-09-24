Климкин заявил, что Украина попытается говорить с Путиным через Меркель

Бывший глава МИЛ Украины Павел Климкин заявил, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, Киев, возможно, в будущем будет пытаться говорить с президентом России Владимиром Путиным через немецкого политика. Об этом он написал в своем Facebook.

Он указал, что «эпоха Меркель» завершается, но она точно не исчезнет с политического горизонта.

«Очень вероятно, что мы еще будем просить ее при необходимости говорить с Путиным», — заявил экс-министр.

Он добавил, что согласно последним опросам, Меркель нравится больше, чем 70% украинцам.

Выборы в правительство Германии состоятся 26 сентября. По их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель заранее заявляла, что после этих выборов уйдет из политики.

Ранее Климкин пожаловался на то, что Европейский союз не хочет вводить против России новые более мощные санкции.