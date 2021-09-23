Трамп лидирует по уровню одобрения избирателей США

Бывший президент США Дональд Трамп по итогам сентября обогнал текущего лидера Штатов Джо Байдена по уровню одобрения избирателей. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные опроса Центра Гарварда – Харриса.

По итогам анкетирования, бывшего президента Соединенных Штатов поддерживают 48% избирателей, в то время как 46% американцев выбирают Байдена. 51% респондентов заявили, что считают, что Трамп был лучшим президентом, чем Байден.

В публикации отмечается, что рейтинги текущего президента США начали снижаться на фоне роста заболеваемости COVID-19 и вывода американских войск из Афганистана.

В июле рейтинг одобрения Байдена снизился до 52%, что на 10% ниже, чем месяцем ранее.

Ранее рейтинг одобрения деятельности Байдена снизился до минимума и составил 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

В сравнении с аналогичным опросом, который проводили 13 августа, рейтинг поддержки президента упал на 7%. Тогда главу государства поддерживали 53% американцев.