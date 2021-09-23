Генпрокуратура заявила о необходимости допмер против преступников из Афганистана

Генеральная прокуратура России совместно с другими ведомствами из стран СНГ в течение двух месяцев должна предусмотреть дополнительные меры по борьбе с преступниками, прибывающими из захваченного «Талибаном» (организация запрещена в России) Афганистана. С таким предложением выступил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств–участников СНГ в Нур-Султане, передает «РИА Новости».

«В качестве моего первого поручения я предлагаю в двухмесячный срок с участием всех наших прокуратур проработать совместные дополнительные меры по обеспечению защищенности наших территорий от проникающих из Афганистана под видом беженцев террористов, наркоторговцев и иных преступных элементов», — сказал он.

Глава ведомства также подчеркнул, что из-за нынешней ситуации в Афганистане, возникают риски возникновения большого потока беженцев, активизации деятельности террористических группировок и роста незаконного оборота наркотиков через сопредельные государства.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов выразил опасения относительно того, что боевики из Афганистана могут проникнуть в страны Центральной Азии под видом беженцев.

Летом 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого боевики радикального движения «Талибан» значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии талибы заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.