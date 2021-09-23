Хафтар покинул пост главнокомандующего Ливийской национальной армией

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар ушел со своего поста. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Хафтар временно покинул кресло и передал командование ЛНА генерал-полковнику Абдель Раззаку ан-Надури. Предполагается, что он будет занимать этот пост три месяца до 24 декабря 2021 года.

Перестановки вызваны тем, что две недели назад был принят закон о выборах. Согласно нему, Хафтару разрешено баллотироваться на пост президента Ливии, если он уйдет со своей должности. Закон также позволяет ему вернуться к ней, если он проиграет.

Новый закон гласит, что каждый претендующий на пост главы страны, гражданский или военный, должен сложить с себя полномочия не менее, чем за три месяца до даты выборов.

Ранее младший сын покойного экс-руководителя Ливии Муаммара Каддафи Саади вышел из тюрьмы в Триполи и улетел в Турцию.

Бывший профессиональный футболист 47-летний Саади Каддафи, отбывавший наказание за преступления против протестующих в 2011 году, был освобожден на основании постановления прокуратуры. Известно, что власти страны не стали препятствовать его вылету в Стамбул.

Саади — третий из семи сыновей ливийского полковника. После его смерти в 2011 году он скрывался в Нигере, но спустя три года эта страна выдала его Триполи. Помимо упомянутого дела, футболиста также сначала признали виновным в убийстве тренера, однако в 2018 году его оправдали.