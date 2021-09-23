Лавров оценил возможность вступления России в НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает ТАСС.

Министр во время протокольного фотографирования сделал заявление, обратившись к журналистам.

«Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО». — сказал Лавров.

Далее встреча проходит за закрытыми дверями.

Ранее Совет НАТО заявил, что Россия находится в числе современных вызовов, которые представляют опасность для Североатлантического альянса.

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С 21 сентября началась неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран.

Первостепенной темой остается ситуация в Афганистане, где власть перешла в руки боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России). На повестке также стоят вопросы социального равенства, пандемия и вакцинация, проблема работорговли, изменения климата и др. Полномочия председателя Генассамблеи начинает исполнять представитель Мальдив, занимавший пост главы МИД страны, Абдулла Шахид. В сентябре в Совбезе ООН председательствует Ирландия.