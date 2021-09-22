Власти ФРГ не обсуждают тему отказа от газа

Власти Германии пока не обсуждают тему возможного отказа от природного газа в энергоструктуре страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства экономики и энергетики ФРГ.

«Это сейчас не является темой обсуждения. Мы сейчас нуждаемся в газе как переходной технологии, пока полностью не перейдем на возобновляемые источники», — заявила представитель Минэкономики ФРГ.

Ранее в правительстве Германии заявили, что рост цены на газ в Европе, которая в последние несколько дней поднималась до $900 за тыс. кубометров, связан с множеством факторов.

Скачок цен может быть вызван развитием мировой конъюнктуры, а также пожарами в Сибири. При этом в Минэкономики и энергетики ФРГ отметили, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа.

В прошлом году бундестаг одобрил документ законопроекта по будущему выходу из угольной энергетики. Самый поздний период – к 2038 году.

В 2011 году власти Германии решили отказаться от атомной энергии в связи с катастрофой, которая произошла в марте того же года.