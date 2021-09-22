В Совфеде оценили заявление о поиске «российского следа» после обстрела машины Шефира

Поиск «российского следа» еще до расследования покушения на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира говорит о низком качестве политики Киева. Об этом заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, передает РИА «Новости».

«Тот факт, что украинские политики стали искать российский след в происшедшем еще до того, как рассеялся дым от выпущенных пуль, говорит исключительно о качестве украинской политики, низком и циничном», — сказал политик.

Днем 22 сентября автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира был обстрелян в пригороде Киева, в машину попало более десяти пуль, ранило водителя, он получил три пули и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия выразил мнение, что в произошедшем может быть «российский след».

После обстрела автомобиля Шефира было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».