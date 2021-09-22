Небензя ответил на вопрос о снятии санкций Совбеза ООН с талибов*

Вопрос снятия с радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)»* санкций Совета безопасности ООН сейчас не обсуждается. Об этом РИА «Новости» рассказал постпред России при ООН Василий Небензя.

«Тема снятия санкций, введенных в отношении талибов по линии СБ, не стоит на повестке прямо сейчас... Делать это [решать вопрос о санкциях] нужно не с наскока. Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации», — сказал дипломат.

Небензя отметил, что почти все члены Совбеза не раз говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых властей страны Афганистана.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке.

Недавно Афганистан посетил представитель ООН по гуманитарным вопросам. Новые власти заявили, что не будут препятствовать работе организации и попросили о помощи в регионах, которые столкнулись с тяжелой гуманитарной ситуацией.

Ранее талибы обратились в ООН в намерением выступить на Генассамблее.