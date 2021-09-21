Байден заявил, что США не стремятся к новой «холодной войне»

Вашингтон не стремится к новой «холодной войне» и расколу мира. Об этом в ходе ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил президент США Джо Байден. Трансляция заседания ведется на канале Всемирной организации в YouTube.

«Мы не хотим возвращения «холодной войны» или мира, поделенного на блоки», — сказал Байден, впервые выступая с трибуны ООН в качестве президента.

Глава государства добавил, что «США готовы работать с любой страной, которая готова на решение существующих проблем».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что конфликты между США и Китаем опасны для мира, призвав избегать новой «холодной войны». По его мнению, они могут привести к проблемам в мировой экономике и появлению «конфликтующих военных доктрин».

В июне по итогам российско-американского саммита в Женеве президент Байден рассказал, что, по его мнению, глава России Владимир Путин не хочет новой «холодной войны» с США.