«Ответ корыстолюбию»: имущество на 1,6 трлн рублей изъяли у коррупционеров в 2025 году

Генпрокурор Гуцан доложил об обращении в казну имущества коррупционеров на 1,6 трлн рублей

У коррупционеров в 2025 году изъяли 2 тысячи объектов недвижимости и иного имущества на 1,6 трлн рублей. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам 2025 года, передает РИА Новости.

«Действенным ответом корыстолюбию остаются имущественные иски прокуроров. За год в казну обращено 2 тысячи объектов недвижимости и иного имущества совокупной стоимостью 1,6 трлн рублей», — сказал он.

Гуцан также сообщил, что в настоящее время в зоне спецоперации находятся около 1,1 тыс. человек, осужденных по коррупционным делам.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что число коррупционных преступлений в России в 2025 году выросло на 12,3%.

По данным Генпрокуратуры, в январе — марте 2025-го выявили 12 466 преступлений коррупционной направленности.

