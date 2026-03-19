Пашинян обвинил оппозицию в стремлении развязать войну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил оппозицию в стремлении спровоцировать новый вооруженный конфликт в случае прихода к власти. Об этом пишет Telegram-канал «Кавказское бюро».

Выступая перед сторонниками, глава правительства подверг критике заявления оппозиционных политиков, которые выступают за мирный курс, но при этом допускают пересмотр достигнутых договоренностей. Пашинян отметил, что такая позиция фактически означает стремление к эскалации.

»[Представители оппозиции] говорят, что они якобы не против мира, но в случае прихода к власти начнут пересматривать мир. Хочу очень прямо и без сомнений заявить, что это война!», — сказал он.

По его словам, подобные заявления не соответствуют позиции ответственных политиков, осознающих всю сложность ситуации в регионе. Пашинян также выразил мнение, что тексты выступлений оппозиции могут готовиться за пределами страны, а сами политики лишь озвучивают чужую повестку.

8 августа 2025 года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян призвал не упоминать Нагорный Карабах в армянских церквях.