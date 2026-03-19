Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Гуцан назвал издевательством вакансию дворника для ветерана СВО без ноги

Генпрокурор Гуцан раскритиковал систему трудоустройства для ветеранов СВО в РФ
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Меньше половины вернувшихся с зоны СВО военнослужащих были обеспечены работой в 2025 году. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан, его слова приводит РИА Новости.

По словам Гуцана, в отдельных регионах не налажено профессиональное переобучение военнослужащих, а работодатели не извещались о выделенных федеральных субсидиях. Также прокурорского реагирования требует длительный подбор вакансий для вернувшихся с СВО людей, направление на работу без учета квалификации, состояния здоровья, «а порой и вопреки здравому смыслу».

«Ситуацию, когда лишившемуся в бою стопы инвалиду предлагают стать дворником, кроме как издевательством никак не назвать», — возмутился Гуцан.

Он подчеркнул, что в таких ситуациях необходимо ставить вопрос о профпригодности самих сотрудников службы занятости.

До этого президент России Владимир Путин поручил упростить доступ участников СВО к муниципальной службе. Правительству РФ совместно с регионами предписано скорректировать квалификационные требования: снизить барьеры по стажу муниципальной службы, опыту работы и уровню образования для военнослужащих.

Ранее специально для участников СВО зарезервировали 27 профессий для бесплатного обучения.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
