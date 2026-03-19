Гуцан назвал издевательством вакансию дворника для ветерана СВО без ноги

Меньше половины вернувшихся с зоны СВО военнослужащих были обеспечены работой в 2025 году. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан, его слова приводит РИА Новости.

По словам Гуцана, в отдельных регионах не налажено профессиональное переобучение военнослужащих, а работодатели не извещались о выделенных федеральных субсидиях. Также прокурорского реагирования требует длительный подбор вакансий для вернувшихся с СВО людей, направление на работу без учета квалификации, состояния здоровья, «а порой и вопреки здравому смыслу».

«Ситуацию, когда лишившемуся в бою стопы инвалиду предлагают стать дворником, кроме как издевательством никак не назвать», — возмутился Гуцан.

Он подчеркнул, что в таких ситуациях необходимо ставить вопрос о профпригодности самих сотрудников службы занятости.

До этого президент России Владимир Путин поручил упростить доступ участников СВО к муниципальной службе. Правительству РФ совместно с регионами предписано скорректировать квалификационные требования: снизить барьеры по стажу муниципальной службы, опыту работы и уровню образования для военнослужащих.

Ранее специально для участников СВО зарезервировали 27 профессий для бесплатного обучения.