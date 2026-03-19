Актера Ершова из сериала «Следствие ведут знатоки» кремировали

Актер Владимир Ершов упокоится рядом со Львом Дуровым
Заслуженного артиста России Владимира Ершова кремировали после прощания. Об этом сообщает ТАСС.

Прах актера, известного по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», упокоится на Новодевичьем кладбище рядом с актером Львом Дуровым.

«Когда — пока непонятно, потому что после кремации должно пройти какое-то время», — уточнили в семье артиста.

Ершова не стало 15 марта в возрасте 68 лет. У него случится инсульт. Гражданская панихида по актеру прошла 18 марта в Театре на Бронной, где он служил с 1984 года.

Проводить артиста в последний путь пришли десятки человек: его близкие, друзья, актеры труппы Театра на Бронной и художественный руководитель Константин Богомолов.

В Театре на Бронной Владимир Ершов сыграл десятки ролей в спектаклях по произведениям русской и зарубежной классики. Он также играл в сериалах «Хороший человек», «Живой Пушкин», «Дух» и «Гоп-стоп».

