Актера Ершова из сериала «Следствие ведут знатоки» кремировали

Заслуженного артиста России Владимира Ершова кремировали после прощания. Об этом сообщает ТАСС.

Прах актера, известного по роли в сериале «Следствие ведут знатоки», упокоится на Новодевичьем кладбище рядом с актером Львом Дуровым.

«Когда — пока непонятно, потому что после кремации должно пройти какое-то время», — уточнили в семье артиста.

Ершова не стало 15 марта в возрасте 68 лет. У него случится инсульт. Гражданская панихида по актеру прошла 18 марта в Театре на Бронной, где он служил с 1984 года.

Проводить артиста в последний путь пришли десятки человек: его близкие, друзья, актеры труппы Театра на Бронной и художественный руководитель Константин Богомолов.

В Театре на Бронной Владимир Ершов сыграл десятки ролей в спектаклях по произведениям русской и зарубежной классики. Он также играл в сериалах «Хороший человек», «Живой Пушкин», «Дух» и «Гоп-стоп».

