Россия обвинила США в кибератаках в дни выборов в Госдуму

Российские дипломаты завили об американских кибератаках во время выборов в Государственную думу и потребовали от Вашингтона объяснений. Об этом сообщается на странице российского посольства в Facebook.

В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет», — говорится в публикации.

Сотрудники диппредставительства отметили, что цель кибератак заключается в ель таких дискредитация избирательной системы России.

Ранее Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия будет обращаться с просьбой о разбирательстве к тем странам, с территории которых шли кибератаки на избирательную систему страны.

До этого сообщалось, что Следственный комитет проведет проверку в связи с выявлением кибератак из-за рубежа на системы онлайн-голосования.