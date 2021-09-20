Турция считает нелегитимными выборы в Госдуму в Крыму

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что не считают легитимными проведенные в Крыму выборы в Государственную думу, сообщает ТАСС.

«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17–19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», — отметили в ведомстве.

Ранее Служба безопасности Украины завела уголовное дело по факту проведения на территории Крыма выборов в Госдуму России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье 111 («государственная измена») Уголовного кодекса Украины. Обвиняемым грозят тюремные сроки от 12 до 15 лет.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты не стали признавать выборы в Госдуму на участках, находящихся в Крыму. Об этом заявляется на сайте американского Государственного департамента.