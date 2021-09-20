Захарова назвала «хроническим состоянием» нападки на российских избирателей на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала «Газете.Ru», как прошло голосование на выборах в Госдуму за рубежом. В частности, дипломат прокомментировала нападки на проживающих на Украине россиян, которые голосовали на выборах в Госдуму на территории российского посольства в Киеве.

«Ситуация на Украине — это уже хроническое состояние. В целом выборы в российских загранучреждениях прошли штатно. Отдельные возникшие вопросы решались в рабочем порядке», — отметила Захарова.

В России с 17 по 19 сентября прошли выборы в Государственную думу, а также состоялись прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Ранее сообщалось, что голосующие на выборах в Госдуму в Киеве столкнулись с оскорблениями, один из участников акции выкрикивал вслед россиянам, что «им тут не рады».