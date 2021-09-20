Косачев: сертификация «Северного потока — 2» станет тестом на устойчивость для ЕС

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил «Газете.Ru», что в зависимости от исхода предстоящих парламентских выборов в Германии те или иные политические силы в ФРГ могут попытаться скорректировать политику по «Северному потоку — 2». По его словам, проект уже прошел все инстанции Евросоюза, поэтому сертификация станет «тестом» для институтов ЕС.

«Будет любопытно посмотреть, насколько устойчивы и жизнеспособны институты ЕС. То есть они самодостаточны или зависят от политической конъюнктуры в той или иной отдельно взятой стране. В этом смысле возможные изменения германской внутренней политики будут своего рода тестом для институтов Евросоюза», — указал сенатор.

Выборы в Германии пройдут 26 сентября, по последним опросам, можно выделить трех фаворитов гонки — правящий блок ХДС/ХСС, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и партию «Зеленые». Последние открыто критиковали «Северный поток — 2» и не исключали возможной остановки проекта.

Ранее сообщалось, что в Германии не исключили пересмотра договоренностей по «Северному потоку — 2».