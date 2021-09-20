МИД: Россия ждет, что «Талибан»* выполнит обещание и стабилизирует ситуацию в Афганистане

Москва ожидает, что боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), захватившие власть в Афганистане, выполнят свои обещания и стабилизируют ситуацию в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

«Мы ожидаем от движения «Талибан» выполнения тех обещаний, которые давались в ряде его заявлений. Не все проходит гладко, но тем не менее мы рассчитываем, что удастся совместными усилиями добиться стабилизации в этой стране», — сказал он.

30 августа США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого талибы значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе и сформировали собственное правительство. При этом, по словам официального представителя радикального движения Мохаммада Сохаила Шахина, на полное формирование правительства может уйти несколько месяцев.