В ЦИК заявили о 12 случаях вбросов бюллетеней в восьми регионах

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, что 12 случаев вбросов избирательных бюллетеней на выборах зарегистрированы в восьми регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, речь идет об Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, Брянской, Кемеровской, Ивановской, Московской и Саратовской областях.

«Подтвердились 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ. Вот на всю страну, а не тот хайп, который идет по некоторым информационным потокам», — заявила Памфилова.

В стране с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму, проголосовать на них можно на избирательном участке или в режиме онлайн. В ряде регионов, в том числе на Камчатке, голосование уже завершено. «Газета.Ru» следит ща ходом выборов в режиме онлайн.

Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Ранее в МВД сообщили, что не зафиксировали проблем, способных как-либо повлиять на итоги голосования в Госдуму.