Вашингтон назвал плюсы от взаимодействия стран в Арктическом совете

Взаимодействие между странами в Арктическом совете помогает сохранить регион свободным от конфликтов. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц.

«США ценят тесное международное сотрудничество в Арктическом совете, которое помогает нам сохранить мир в регионе, одновременно повышая уровень экологической защиты, а также продвигая вопросы экономического развития, поощряя научные исследования и оказывая поддержку коренным народам этого региона», — заявили в посольстве.

По словам Ребхольца, США и Россия сотрудничают по вопросам, которые представляют взаимный интерес в Арктике.

Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны природы и устойчивого развития приполярных районов. Организация была основана 19 сентября 1996 — в этом году она отмечает 25-летний юбилей.

В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, у него также имеются 13 стран-наблюдателей.

Ранее МИД России назвал Арктику перспективным направлением для сотрудничества с США.