Старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн заявил, что Украине стоит сосредоточиться не на «Северном потоке — 2», а на модернизации своей энергетики. Об этом сообщает «Новое время».

В текущий момент Хохштейн находится с рабочим визитом в Киеве.

«Пока я нахожусь в Украине, я говорю своим коллегам: давайте смотреть не узко на «Северный поток — 2». Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться», — заявил Хохштейн.

По его мнению, сейчас именно тот момент, когда Украине необходимо начать «большой энергетический переход».

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции против российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.

По словам Байдена, указ направлен против трубопроводов, которые могут ослабить энергетическую безопасность Европы.