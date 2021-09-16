В России началось голосование на выборах в Госдуму

В России начали свою работу первые избирательные участки — они открылись 17 сентября в 8:00 (23:00 мск четверга 16 сентября) на Камчатке и Чукотке, сообщает «Интерфакс».

Голосование на территории РФ завершится в 21:00 мск 19 сентября, когда избирательные участки закроются в самом западном регионе — Калининградской области.

«Стартует широкомасштабная избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы, по выборам высших должностных лиц в ряде регионов, по выборам в законодательные собрания субъектов РФ и еще много-много кампаний на муниципальном уровне. Некоторые избиратели у нас получат до девяти бюллетеней. Такая сложная, интересная, жаркая кампания», — отметила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, в ходе нынешней кампании ЦИК зафиксировал рекордное количество агитационных материалов от партий, участвующих в выборах в Госдуму.

Голосование на думских выборах состоится с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах страны. По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.

Ранее к гражданам обратился президент России Владимир Путин. Он заявил, что надеется на ответственную, взвешенную, патриотичную гражданскую позицию россиян, на их стремление «избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя» любимой родины, в интересах народа и каждого гражданина РФ.