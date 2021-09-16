И. о. главы МИД Нидерландов ушла в отставку из-за плохой организации эвакуации из Кабула

Исполняющая обязанности министра иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг ушла в отставку после вынесенного вотума недоверия из-за операции по эвакуации из Афганистана, сообщает телерадиовещательная корпорация NOS.

«Палата считает, что кабинет министров действовал безответственно. Я не могу не принять последствий. В такой ситуации министр должен покинуть пост», — сказала Кааг.

Уточняется, что за ее отставку проголосовали 78 чиновников, против высказались 72 человека.

Кааг отметила, что «несет полную ответственность» медленную реакцию правительства на обставившуюся ситуацию в Афганистане, в результате чего некоторые афганцы, работавшие в качестве переводчиков для нидерландских военных, не были эвакуированы из страны.

Ранее СМИ сообщали, что власти США провели в Афганистане секретную операцию, в ходе которой смогли вывезти из страны сотни американских граждан и работавших вместе с ними афганских спецназовцев через располагавшуюся в стране базу ЦРУ.

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране.