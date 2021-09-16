В МИД заявили демарш США по линии российского посольства из-за вмешательства в выборы

Заявление о недопустимости вмешательства Соединенных Штатов в выборы в России продублировали в Государственный департамент и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента информации и печати ведомства Олега Гаврилова.

По его словам, 10 сентября американский посол Джон Салливан был вызван в Министерство иностранных дел России. Там дипломату заявили о «категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России».

«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции...», — объяснил Гаврилов.

Он обратил внимание, что американская сторона годами продолжает обвинять Россию без подкрепленных претензий в «мифическом вмешательстве» в выборы с США, о чем напоминал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее Лавров заявил о серьезности данных о вмешательстве в выборы в РФ.

Также газета «Коммерсант» сообщала об имеющемся «колоссальном массиве» данных о вмешательстве американских спецслужб и IT-компаний в российские выборы.