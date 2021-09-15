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МИД призвал стороны на Корейском полуострове к сдержанности

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России после запуска КНДР новой ракеты призывает партнеров проявлять сдержанность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

По ее словам, Россия собирается настраивать вовлеченные государства на реализацию российско-китайской «дорожной карты» урегулирования на Корейском полуострове.

В среду, 15 сентября, КНДР провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Южная Корея в этот день также провела успешное испытание баллистических ракет для для подводных лодок (БРПЛ).

Японское министерство обороны подтвердило факт ракетного пуска. В Минобороны страны заявили, что действия Пхеньяна являются «серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию».

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