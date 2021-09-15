Взрыв в порту Бейрута связали с бизнесменом из Украины

Крупная партия аммиачной селитры, взрыв которой 4 августа 2020 года фактически уничтожил порт Бейрута, принадлежала украинскому бизнесмену. Согласно расследованию Международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), опасные вещества на складах хранила компания украинского предпринимателя Владимира Вербонола.

По информации OCCRP, фирма под названием Savaro с 2000-х годов занимается торговлей химикатами, маскируя свою деятельность с помощью различных торговых наименований и подставных компаний. Специалисты уверяют, что компания Вербонола пользуется услугами оффшорных провайдеров на Кипре и в Великобритании, чтобы облегчить работу своей сети.

При этом, по версии OCCRP, партия селитры компании Savaro должна была отправится в Грузию и на завод по производству взрывчатых веществ в Мозамбике. Однако груз остался в порту Бейрута из-за неуплаченных долгов компании-оператора и технической неисправности корабля.

Взрыв в ливанской столице прогремел 4 августа 2020 года. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали почти 200 человек, свыше 5 тыс. ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тыс. местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 т аммиачной селитры.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» незаконно доставляет иранскую нефть в Ливан.