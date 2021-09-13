В МИД России предупредили Чехию о возможном ухудшении отношений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание в Праге российского гражданина, предупредив Чехию о возможном ухудшении двухсторонних отношений. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина Александра Франчетти потребовали в ходе беседы с Послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений», — говорится в заявлении.

Захарова отметила, что посол Чехии был предупрежден, что «продолжение деструктивной линии Праги» в отношении России и ее граждан может привести к ухудшению двухсторонних отношений.

В публикации утверждается, что посольство РФ в Чехии направило в МИД республики соответствующую ноту.

Ранее в аэропорту Праги задержали российского активиста Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году.