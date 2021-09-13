В Европарламенте потребовали расширить санкции против России

Депутаты Европейского парламента выступили за расширение санкций против России. Соответствующие предложение содержится в проекте доклада по будущей стратегии отношений с РФ, который планируется утвердить на пленарной сессии в Страсбурге (она пройдет 13-16 сентября), передает РИА «Новости».

Так, парламентарии потребовали от Евросоюза расширить ограничения за выдачу российских паспортов жителям Крыма и организацию выборов в этом российском регионе, а также «увеличить ответственность России за блокирование выполнения минских соглашений и переговоров в нормандском формате».

«ЕС должен координировать эти меры с США, чтобы расширить их масштабы и повысить их эффективность», — говорится в документе.

Также авторы доклада попросили ЕС укрепить военный потенциал для сдерживания России.

В проекте документа отмечается, что Евросоюз совместно с НАТО и международными партнерами «должен сдерживать» РФ «для поддержания мира и стабильности в Европе и за ее пределами, в том числе, за счет укрепления собственного оборонительного потенциала».

Евродепутаты считают, что ЕС должен оказывать давление на Москву, чтобы не допустить ее «вмешательства в дела восточных и южных соседей союза».

10 сентября Евросоюз продлил на полгода санкции, введенные в отношении физических лиц и организаций, которые, как утверждается, угрожают территориальной целостности Украины.