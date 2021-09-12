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Бастрыкин поручил проверить основания задержания в Праге россиянина Франчетти

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@OpenUkraine/t.me

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Праги задержали российского активиста Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. В посольстве России в Чехии заявили, что проверяют информацию о задержании в аэропорту Праги гражданина РФ.

Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик объяснил причину задержания россиянина в аэропорту Праги. По его словам, он был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной.

Александр Франчетти в 2014 году участвовал в защите Севастополя от возможного проникновения террористов. Последние годы он живет и работает в Праге, имеет чешский вид на жительство.

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