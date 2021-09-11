Глава МИД Швеции назвала причину провала миссии Запада в Афганистане

Глава МИД Швеции Анна Линде рассказала, что одной из причин провала Запада в Афганистане стало отсутствие внимания к гражданскому обществу в стране. Об этом она рассказала в эфире Sveriges Radio.

Линде отметила, что это привело к неудаче присутствия Запада в Афганистане и дальнейшего быстрого падения ценностей демократии.

«Я считаю, что нужно было уделить больше внимания гражданскому обществу (в Афганистане) и взаимодействию с ним, с местным населением», — заявила глава швейцарского МИД.

Она добавила, что по итогу пребывания шведов в Афганистане им не удалось реализовать основные цели – достичь демократии, стабильности и прав человека в стране.

При этом, Линде считает, что итог шведской миссии в Афганистане нельзя назвать полным провалом.

Ранее Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Запад не смог достигнуть после терактов в США 11 сентября 2001 года всех целей в Афганистане, к выполнению которых стремился.

Меркель добавила, что с представителями движения «Талибан» (организация запрещена в России) будет сложно прийти к соглашению по ряду вопросов, которые касаются соблюдения прав женщин.