Путин обсудил с председателем Евросовета «Крымскую платформу»

Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили активизацию переговоров для реализации Минских соглашений, сообщается на сайте Кремля..

Подчеркивается, что договоренности 2015 года являются «безальтернативной» основой урегулирования ситуации на Украине. Российский лидер указал на то, что украинская сторона «упорно уклоняется» от их выполнения, и прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.

«Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого «саммита» «Крымской платформы» при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года», — подчеркнули в пресс-службе президента России.

Путин обратил внимание председателя Евросовета на тот факт, что ЕС продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова.

Ранее посольство США на Украине призвало Россию взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе: полностью выполнить свои обязательства, в том числе разрешить ОБСЕ соблюдать украинско-российскую границу и освободить незаконно задержанных лиц. Таким образом представитель МИД РФ прокомментировала это сообщение.

В МИД России, в свою очередь, напомнили, что комплекс мер по урегулированию ситуации на Донбассе обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом, самопровозглашенными Донецкой народной и Луганской народной республиками. Кроме того, в минских договоренностях ничего не сказано об обязательствах России, но такие обязательства имеют стороны конфликта.