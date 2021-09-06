Вице-спикер Рады рассказал о планах серьезно пересмотреть конституцию Украины

В конституцию Украины в будущем будет необходимо внести серьезные изменения, заявил вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, какие предложения команда президента Украины Владимира Зеленского планирует внести в ближайшее время, политик выделил тему децентрализации страны.

«Вопрос №1 — это децентрализация. Мы сейчас выходим на финальный текст. (…) Мы пришли к согласию уже практически по всем параметрам, осталось несколько нюансов. В частности: будет ли статус юридического лица у территориальных общин», — рассказал парламентарий. Он добавил, что в украинских условиях юридические лица имеют право на объединение, разъединение и слияние, что может сделать актуальным вопрос сепаратизма.

В целом же, Стефанчук выразил мнение, что конституции Украины в будущем потребуется серьезный пересмотр. «Появился ряд новых прав, которых не было в то время, когда писалась конституция (1996 год. — «Газета.Ru»). В частности, это цифровые права, так называемые права пятого поколения. Поэтому их также нужно адекватно отразить», — сказал вице-спикер Рады.

Среди других возможных новаций он выделил необходимость добиться реализации так называемых «декларативных прав», которые существуют только на бумаге и закрепить «более реальные» гарантии прав на приватность и репутацию лиц.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Стефанчук объяснил взгляды членов пропрезидентской партии «Слуга народа». По его словам, политическая сила представляет срез украинского общества, и потому в ней есть «как бы с одной стороны либертарианцы», а с другой — сторонники «направления социализма».