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Талибы* пообещали, что новое правительство Афганистана будет переходным

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Khwaja Tawfiq Sediqi/AP

Представитель движения «Талибан (организация запрещена в России)» Забиулла Муджахид заявил, что новое правительство Афганистана будет переходным. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Форма правления в Афганистане будет объявлена после утверждения состава правительства, отметил он.

Ранее Муджахид заявил, что война в Афганистане окончена после установления боевиками контроля над северной провинцией Панджшер. По его словам, «захвачен последний оплот вражеских наймитов». Фронт национального сопротивления опроверг это заявление, оно «не соответствует действительности».

До этого талибы отказались от перемирия, предложенного Ахмадом Масудом. Это уже не первый раз, когда «Талибан» и силы сопротивления делают противоречащие друг друг заявления.

«Талибан» пытался взять Панджшер под контроль всю последнюю неделю. Представители Фронта национального сопротивления заявили о сотнях раненых и убитых талибов, около тысячи боевиков, по их словам, были взяты в плен.

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