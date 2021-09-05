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Большинство американцев недовольны решениями Байдена по Афганистану

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Carlos Barria/Reuters

Более половины жителей США поддерживают вывод войск из Афганистана. Однако они недовольны тем, как это решение осуществил американский президент Джо Байден, следует из опроса, проведенного Washington Post-ABC News.

Подобную позицию высказали 52% опрошенных. В то же время 26% поддержали политику президента и его решения по Афганистану, а 17% высказались против того и другого.

«На более общий вопрос, одобряют они или не одобряют то, как Байден в целом реагирует на ситуацию в Афганистане, 60 процентов ответили, что не одобряют», — говорится в исследовании.

После того, как в апреле 2021 года президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана, власть в стране захватило движение «Талибан» (организация запрещена в России). Боевики объявили об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа, когда взяли Кабул.

31 августа Белый дом объявил о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

Недавний опрос Pew Research Center показал, что почти 70% американцев оказались недовольны итогами пребывания США в Афганистане. По данным социологов, только 26% считают, что администрация президента Джо Байдена должным образом отреагировала на критическую ситуацию в Афганистане, возникшую после того, как боевики радикального движения «Талибан» объявили о захвате власти в стране.

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События в Афганистане
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