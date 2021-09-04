Блинкен сообщил, что не планирует встречаться с талибами* в Дохе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Доху не планирует встречаться с представителями «Талибана (организация запрещена в России)». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Планов проводить какие бы то ни было встречи с «Талибаном»* в Дохе пока нет, эта поездка больше о наших отношениях с Катаром и выражении благодарности за оказанную поддержку», — заявили в Госдепе США.

В воскресенье, 5 сентября, Блинкен направится в Катар. В Дохе он планирует встретиться с лидерами страны, чтобы «выразить глубокую благодарность за все, что они делали для поддержки США во время эвакуации из Афганистана. После этого госсекретарь Штатов направится на авиабазу Рамштайн в Германии.

Ранее Блинкен заявил, США приостановили свое дипломатическое присутствие в Кабуле и теперь будут вести работу на афганском направлении из столицы Катара Дохи.

Он также выразил благодарность исполняющему обязанности американского посла в Афганистане Россу Уилсону, который возглавил дипмиссию в январе 2020 года «и проделал исключительную мужественную работу в очень сложное время».