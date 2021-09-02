В Германии отмывают более €51 млн после наводнения

После крупного наводнения на западе Германии в финансовый институт поступило более €51 млн в виде загрязненных банкнот, сообщает DW со ссылкой на главу Немецкого федерального банка Йоханнеса Бермана.

По его словам, на данный момент специалисты банка занимаются очисткой купюр от ила, бензина и следов канализации. Они также проверяют их на подлинность, после чего бесплатно обменивают на новые купюры.

«Очистка купюр должна происходить как можно быстрее, до того, как они слипнутся и станут твердыми, как бетон», — пояснил глава бундесбанка.

Чтобы обменять деньги, купюра должна быть подлинной и от нее должна сохраниться половина «и еще маленький кусочек», отметил Берман. Он подчеркнул, что эксперты пресекают попытки обменять загрязненные фальшивые купюры.

В различных регионах Западной Европы с 12 по 15 июля прошел циклон «Бернд», который стал причиной сильных и затяжных ливней. Из-за них в ряде районов Германии прошли разрушительные наводнения. Согласно последним данным, из-за нашествия стихии в ФРГ погибли более 180 человек, в том числе трое россиян. Многие до сих пор считаются пропавшими без вести.