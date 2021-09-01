Встреча Байдена и Зеленского в Белом доме подошла к концу

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме завершилась, переговоры длились более двух часов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что общение двух лидеров заняло 130 минут. Открытая часть для журналистов была небольшой — не было ни пресс-конференции, ни ответов на вопросы. Далее президенты общались лично и с участием своих команд.

Встреча завершилась без итогового заявления для прессы. Ожидается совместное заявление двух лидеров.

Покинув Белый дом, Зеленский сразу же сел в автомобиль и не стал общаться с представителями прессы. Между завершением встречи и отъездом Зеленского прошло около пяти минут.

Немногим ранее здание покинула украинская делегация.