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Зеленский подписал заявление о партнерстве Украины с США в сфере ядерной энергетики

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Gleb Garanich/Reuters

Власти США и Украины планируют активизировать партнерство в сферах ядерной энергетики и использования возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает на официальном сайте Министерства энергетики США.

В заявлении утверждается, что текущий момент существует необходимость укрепления и расширения сотрудничества двух стран в использовании ядерной и других форм энергии.

«Страны намерены работать над декарбонизацией экономики Украины и обеспечивать ее энергетическую безопасность и экспортный потенциал путем разработки и реализации комплексного плана энергетического сектора, который предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в ядерной энергетике», — говорится в заявлении.

Кроме этого, утверждается, что страны будут наращивать сотрудничество в других областях энергетики, например солнечной, ветроэнергетики и других.

Заявление было подписано в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Ранее стало известно, что США и Украина планируют провести совместный саммит по энергетике.

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