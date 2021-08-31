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В ЕС афганских беженцев призвали не ехать в Европу

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Беженцы из Афганистана должны не ехать в Европу, а оставаться в своем регионе, заявил министр Дании по делам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфайе. Его слова приводит ТАСС.

«Предложенный проект итогового заявления очень четко формулирует, что люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача — стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались», — сказал он на внеплановом заседании Совета ЕС на уровне глав МВД.

Тесфайе призвал не повторять ошибок 2015 года и лучше помогать соседним с Афганистаном странам, чтобы люди могли получить все, что им нужно. Он рассказал о прошедшей в формате видеоконференции встрече с министрами Таджикистана и Туркмении, которые рассказали, как ситуация развивается с их точки зрения.

«Я полностью убежден, что с технической помощью, логистикой и финансами мы должны будем способствовать тому, чтобы соседние страны могли справиться с ситуацией в течение нескольких лет. Это самое главное. Если им не хватит денег и ресурсов, значит, люди двинутся в Европу», — приводит слова Тесфайе датское издание Politiken.

При этом Европа уже активно готовится принимать беженцев из Афганистана. Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что ФРГ сможет принять 40 тыс. афганских мигрантов.

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