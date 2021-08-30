Зеленский после переговоров с Байденом отправится в Калифорнию

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне отправится в Калифорнию. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова на странице в Facebook.

По ее словам, план мероприятий в американской столице согласован обеими сторонами. Лидеры двух стран проведут переговоры 1 сентября в Белом доме. Также состоится встреча с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств. Кроме того, пройдут две важные публичные презентации от украинского президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров, отметила Маркарова.

Дипломат добавила, что также запланировано открытие Украинского дома и «посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона».

Ранее в Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в среду, 1 сентября.

Представитель американского Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден и Зеленский обсудят такие темы, как текущая ситуация в Крыму и на Донбассе, сотрудничество Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности, а также реформы, в том числе по борьбе с коррупцией.