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Зеленский выступил за присутствие НАТО в Черном море

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РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает присутствие блока НАТО в Черном море. Об этом он сообщил на брифинге в Кишиневе после встречи с президентами Молдавии, Польши и Румынии, передает «Интерфакс».

«Мы выступаем за укрепление мира и безопасности в регионе. К сожалению, военные угрозы нарастают вокруг Украины. Сейчас и Беларусь используется в качестве платформы для таких угроз», — добавил он.

По словам Зеленского, вооруженные формирования России в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии наряду с оккупацией Крыма угрожают миру и стабильности в регионе.

Ранее Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны, предполагающую противодействие России и курс в НАТО.

Согласно указу, основа внешней политики Украины — приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Также одним из приоритетов называется противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета страны и восстановление ее территориальной целостности.

Кроме того, стратегия предполагает развитие экспорта, привлечение инвестиций из-за рубежа, защиту прав граждан Украины за границей и продвижение положительного имиджа страны в мире.

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