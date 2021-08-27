Число жертв теракта в аэропорту Кабула возросло до 110

Количество погибших после взрывов в аэропорту Кабула увеличилось до 110. Об этом сообщает Al-Jazeera.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате терактов в Кабуле превысило 100 человек, из них не менее 13 — американские военные.

Афганский минздрав уточнил ранее полученные данные о раненых и погибших в результате нескольких взрывов вблизи от аэропорта в Кабуле. До этого сообщалось о 90 погибших, а Пентагон подтвердил информацию о том, что от полученных ран скончался тринадцатый американский солдат.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат контакты с «Талибаном (организация запрещена в России) для вывоза людей после 31 августа.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).