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84-летний бывший премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован

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Remo Casilli/Reuters

Самочувствие бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщил представитель политика.

«Госпитализация была необходима для проведения тщательного клинического обследования», — уточнил источник.

Уточняется, что 84-летний Берлускони находится в миланской больнице «Сан-Раффаэле» с 26 августа.

Ранее СМИ сообщили, что политика госпитализировали в одну из миланских больниц. При этом подробности о причинах госпитализации экс-премьера не указывались.

Это не первая госпитализация Берлускони. Он находился в больнице в феврале и марте 2021 года. Из-за госпитализации экс-премьер Италии пропустил судебное заседание по делу, фигурантом которого он является. Берлускони и еще 28 человек проходят обвиняемыми по делу о коррупции и лжесвидетельствовании. Отмечается, что в список подозреваемых политика внесла римская прокуратура, которая сочла подозрительным вердикт Госсовета Италии, который занимается вопросами охраны законности в области управления.

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