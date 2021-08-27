Наталья Поклонская может стать послом России в одной из стран Африки

Зампредседателя комитета Госдумы России по международный делам Наталья Поклонская — кандидат на пост посла России в Кабо-Верде, пишет РБК со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что соответствующие документы на Поклонскую уже готовы, в скором времени международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении ее кандидатуры. Источники не уточнили сроки.

С Поклонской обсуждали ее дальнейшую профессиональную деятельность после Госдумы — работа в дипломатической сфере была пожеланием самого депутата.

В настоящее время посол Российской Федерации в Кабо-Верде — Владимир Соколенко, он занимает эту должность с 2018 года.

Ранее Поклонская допустила свое возвращение на пост прокурора Крыма и выразила уверенность в том, что крымчане поддержали бы ее кандидатуру.