Число пострадавших во время взрыва в Кабуле выросло до 70 человек

В результате взрыва в кабульском аэропорту в Афганистане пострадали 70 человек, сообщает телеканал Al Jazeera.

По информации СМИ, всех пострадавших доставляют в больницы.

Взрыв у аэропорта Кабула произошел в четверг, 26 августа, в результате атаки смертника. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. В результате погибли не менее 13 человек. По информации СМИ, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула. По словам официального представителя радикального движения, выехать из Афганистана можно будет только до 31 августа.