Посол России в Афганистане сообщил о 50 погибших в аэропорту Кабула

За последние несколько дней в аэропорту Кабула погибли порядка 50 человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«В кабульском аэропорту бардак, американцы там не могут реально ничего обеспечить, у них там жертвы, порядка 50 погибло человек обычных», — заявил он.

По словам дипломата, из-за сложившейся в аэропорту ситуации посольство было вынуждено своими силами проводить досмотр граждан и проверку документов. Он также добавил, что в этом дипмиссии помогали боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

Ранее Жиров сообщил, что все граждане России, которые хотели покинуть Афганистан, были эвакуированы. По его словам, 25 августа четыре самолета смогли вывести 360 человек.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны, однако некоторые из них погибли в давке. По словам представителя талибов, после 31 августа выезд из Афганистана будет закрыт.