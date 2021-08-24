Лавров ответил на слова Борреля о влиянии России на Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане, сообщает ТАСС.

По его словам, это вызывает сожаление.

«Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать», — сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что Боррелю следовало бы заботиться о том, чтобы афганцы «как можно скорее успокоили свою страну».

«А этот менталитет «нельзя отдавать Афганистан России и Китаю» - это из той же серии рассуждений «или-или»: пускай страны выбирают: либо они с Западом, либо с Россией и Китаем. Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Евросоюза», — отметил он.

Ранее Боррель заявил, что ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула.